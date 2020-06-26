وفاة 20 مصابا بفيروس كورونا في موسكو

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 20 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا مقابل 25 حالة وفاة تم رصدها أمس الأربعاء.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 20 حالة جديدة، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص إيجابية خاصة بالعدوى.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 7114 شخصا، بعد أن كانت 3694 في الإحصائية السابقة.

ويشير هذا العدد إلى ارتفاع كبير لمؤشر الوفيات بفيروس كورونا المستجد في موسكو على أساس يومي مقارنة مع الإحصائيات السابقة، وسجلت في المدينة حسب بيانات يوم 22 يونيو 26 حالة، وفي 23 يونيو 14، وفي 24 يونيو 12، وفي 25 يونيو 25 متوفيا.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 218604 إصابات مؤكدة، بينها 144191 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.

وسجلت في روسيا، حتى صباح الجمعة، 620794 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 8781 وفاة و384152 حالة شفاء.

وسبق أن أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، معلنا رفع القيود العامة ونظام الحجر الصحي في المدينة اعتبارا من 9 يونيو، وفتح المطاعم والمقاهي والقاعات الرياضية بدءا من 23 يونيو.

المصدر: RT