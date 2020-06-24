بوتين: النصر فتح صفحة جديدة للبشرية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استعراض النصر في الساحة الحمراء بموسكو اليوم الأربعاء، أن النصر على النازية فتح صفحة جديدة في تاريخ البشرية.

وقال بوتين: "سنتذكر دائما الشعب السوفيتي، بملايين الناس من قوميات مختلفة من جميع جمهوريات الاتحاد السوفيتي، هو من دحر النازية".

وأضاف: "الشعب السوفيتي وضع حدا للمحرقة الرهيبة، وأنقذ العالم من الفاشية، من المستحيل تخيل ما كان سيحصل للعالم لولا الجيش الأحمر".

وشدد بوتين على ضرورة صون الحقيقة النزيهة حول الحرب الوطنية العظمى والدفاع عنها، وقال: "دفع شعب الاتحاد السوفيتي ثمنا باهظا لحرية أوروبا، ومن واجبنا أن نتذكر أن العبء الرئيسي للنضال ضد النازية وقع على كاهل الشعب السوفيتي"، وأضاف: "شكرنا للمحاربين القدامى لا حدود له".

وأكد بوتين أن روسيا منفتحة للحوار والتعاون حول كافة القضايا الدولية الملحة، وأنها مستعدة لتأسيس نظام أمني دولي جديد، يحتاج إليه عالمنا المعاصر المتغير بشكل سريع، مشددا على أنه بالجهود المشتركة فقط يمكن التصدي للتهديدات الجسيمة التي تواجه العالم.

المصدر: RT