استمرار انخفاض معدل وفيات كورونا في موسكو

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا، عن تسجيل 32 وفاة جديدة بين مصابي فيروس كورونا في موسكو خلال اليوم الأخير.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس في العاصمة الروسية حتى السبت 3597 حالة منذ بدء انتشار الوباء.

وتستمر المعدلات اليومية للوفيات بفيروس كورونا في موسكو بالانخفاض، حيث تم تسجيل 34 وفاة يوم الجمعة و48 وفاة الخميس و49 الأربعاء الماضي.

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وأشار مركز العمليات في موسكو في وقت سابق من السبت، إلى أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في العاصمة انخفض إلى أدنى مستوياته منذ أوائل أبريل الماضي.

وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في عموم روسيا نحو 577 ألف شخص، حوالي 213 ألفا منهم في موسكو.

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا 8002 حتى ظهر السبت 20 يونيو، بينما تعافى أكثر من 334 ألف شخص.

المصدر: RT+نوفوستي