موسكو: "قانون قيصر" ضد سوريا غير قانوني وغير مشروع

انتقدت موسكو بشدة، اليوم الأربعاء، القانون الأمريكي الجديد الذي يفرض عقوبات على سوريا بذريعة حماية سكانها المدنيين من "نظام الأسد".

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وفي تصريحات صحفية، علق ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية، على إعلان الولايات المتحدة عن بدء العمل بالعقوبات المفروضة على دمشق بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين".

وقال بوغدانوف: "نحن ضد العقوبات أيا كانت، لاسيما ضد تمديدها وتشديدها. إنها غير قانونية وغير مشروعة على الإطلاق، بل وهي ببساطة تضر بعملنا المشترك مع المجتمع الدولي والهادف إلى مساعدة السوريين في تجاوز أزمتهم على أكمل وجه ممكن".

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن "قانون قيصر" الذي يدعي عنايته بالمدنيين في سوريا، يستهدف في الواقع "السوريين العاديين".

وتابعت الوزارة قائلة إن واشنطن تدرك تمام الإدراك أن عقوباتها الأحادية المفروضة على سوريا، والتي ستضاف إليها تقييدات جديدة، هي التي كانت بين الأسباب الرئيسة لانخفاض سعر الليرة السورية وقفزة أسعار الوقود والأغذية وغيرها من البضائع الأساسية، الأمر الذي أوقع ألوفا من السورين العاديين في ظروف معيشية حرجة.

واليوم الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على سوريا ضمن "قانون قيصر"، تشمل رئيس الدولة، بشار الأسد، وزوجته أسماء، وأخته بشرى، إضافة إلى عدد من المسؤولين العسكريين السوريين. كما يهدد القانون كل جهة تتعامل مع "نظام الأسد" بفرض تقييدات على تنقلاتها وأموالها.

المصدر: إنترفاكس