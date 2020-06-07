إصابة حاخام اليهود الأكبر في روسيا بكورونا

أعلن المكتب الصحفي لحاخام اليهود الأكبر في روسيا بيرل لازار، اليوم الأحد عن إصابة لازار بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "تاس" عن المكتب أن "الحاخام تم تشخيص فيروس كورونا لديه، وهو يخضع حاليا للمراقبة الطبية"، وأن "حالته الصحية لا تثير مخاوف تذكر".

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ولازار ليس هو الأول من كبار رجال الدين اليهود في روسيا الذين طالهم كورونا، حيث دخل إتسحاق كوهين، حاخام كنيس موسكو، إلى المستشفى في مارس عقب إصابته بالفيروس.

المصدر: "تاس"