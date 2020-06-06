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صحيفة: يهود المغرب خائفون من كورونا

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صحيفة: يهود المغرب خائفون من كورونا
AFP FADEL SENNA
يهود المغرب (أرشيف)
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نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مخاوف يهود المغرب من فيروس كورونا المستجد، الذي يهدد أعدادهم القليلة، وخاصة مع وجود الكثير من المسنين بينهم.

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وقالت الصحيفة إن يهود المغرب فقدوا مؤخرا زعيما كبيرا هو الحاخام شولوم إيدلمان، الذي توفي إثر إصابته بالفيروس.

ونقلت الصحيفة عن الحاخام ليفي بانون قوله إن رحيل إيدلمان خلف حالة من الحزن في أوساط الطائفة اليهودية التي لا يتجاوز عدد أفرادها في البلاد 2500.

وحسب تقرير "يديعوتأحرونوت" فقد توفي 12 يهوديا مغربيا بالفيروس، في الوقت الذي تشير فيه الأرقام الأخيرة إلى تحسن الوضع الوبائي في البلاد.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"

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