المغرب.. مسؤول يحذر من تداعيات إلغاء "شعيرة ذبح الأضاحي في عيد الأضحى"

اعتبر مسؤول مغربي أن الموافقة على مقترح بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي في عيد الأضحى هذا العام "سيكون له تداعيات كارثية على الفلاح في المغرب".

وأوضح رئيس الغرفة الفلاحية في الدار البيضاء عبد الفتاح عمار، اليوم الخميس، أن "الفلاح المغربي يعيش منذ 3 سنوات وضعا استثنائيا بسبب الجفاف، يضاف إلى ذلك إغلاق الأسواق في هذه الفترة، الشيء الذي سيجعله يعيش كارثة وخسارة كبيرة في حال إلغاء عيد الأضحى".

واعتبر عبد الفتاح عمار، ضمن تصريح لـ"هسبريس"، أن "إلغاء عيد الأضحى يوجب على الحكومة أن تكون مستعدة من أجل تعويض الفلاحين والكسابة على رؤوس الأغنام التي يحضرونها لهذه الشعيرة الدينية".

ودعا المسؤول السلطات إلى عدم الاستعجال واتخاذ قرار قد يكون كارثة على الفلاح المغربي، وتمنى أن يتم الاستماع إلى الفلاحين وأخذ الأمر بجدية لأن الفلاح تضرر أكثر بسبب الجفاف.

المصدر: "هسبريس"