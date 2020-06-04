روسيا تسجل 169 وفاة وأكثر من 8,8 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس عن تسجيل 169 حالة وفاة و8831 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 5348 وفاة و441108 إصابات.

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بذلك حافظت معدلات انتشار الفيروس في البلاد على الاستقرار مع ارتفاع طفيف في الإصابات مقارنة مع 8536 حالة في اليوم السابق، وانخفاض الوفيات بواقع 9 حالات عن الحصيلة اليومية السابقة.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا، أن عدد المتعافين ارتفع إلى 204623 بعد تماثل 8666 شخصا للشفاء خلال اليوم الماضي.

وحسب بيانات المركز، فإن 38,2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وفي العاصمة موسكو، أكبر بؤرة لتفشي الوباء في البلاد، تم تسجيل 1998 إصابة جديدة لتبلغ الحصيلة 189214، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2749 مع رصد 64 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتماثل 3061 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي ليصل مجموع المتعافين في المدينة إلى 94715.

المصدر: RT