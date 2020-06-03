موسكو تسجل 64 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 64 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، مقابل 61 في إحصائية أمس الثلاثاء.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 64 شخصا، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 2749 شخصا، بعد أن كانت 2685 في الإحصائية السابقة.

ويمثل هذا العدد ارتفاعا طفيفا للوفيات بفيروس كورونا المستجد في موسكو على أساس يومي مقارنة مع اليوم السابق، وسجلت في المدينة حسب إحصائية يوم 30 مايو 69 حالة، وفي 31 مايو 76، وفي 1 يونيو 71، وفي 2 يونيو 64.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 187216 إصابة مؤكدة، بينها 88269 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة عدد المتعافين.

وسبق أن أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، إلا أنه شدد على أنه سيتم الحفاظ على نظام القيود العامة حتى الحصول على لقاح فعال.

وسجلت في روسيا، حتى صباح الأربعاء، 432277 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 5215 وفاة و195957 حالة شفاء.

المصدر: RT