تسجيل زلزال بقوة 5.7 درجة قرب جزر الكوريل الروسية

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة منطقة في بحر أخوتسكويه قرب جزر الكوريل الجنوبية شرقي روسيا.

وذكرت الهيئة الجيوفزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أن الزلزال وقع على بعد 238 كيلومترا من بلدة يوجنو كوريلسك وعلى عمق نحو 92 كيلومترا.

وقال متحدث باسم الهيئة إن قوة الزلزال في مركزه بلغت 5.7 درجة، إلا أن أهالي جزيرتي كوناشير وشيكوتان، المقيمين في مناطق قريبة منه، أحسوا هزة أرضية بقوة تراوحت من 2 إلى 3 درجات.

وأكد أن الزلزال لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار، ولم يتم إطلاق صافرات الإنذار.

المصدر: تاس