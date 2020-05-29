روسيا تسجل قفزة قياسية حادة في حصيلة الوفيات جراء كورونا

شهدت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في روسيا قفزة قياسية وغير مسبوقة، بتسجيل السلطات الصحية أكثر من 230 وفاة جديدة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم الجمعة في تقريرها اليومي عن تسجيل 232 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 174 وفاة أمس (ما كان حتى الآن أكبر حصيلة ضحايا يومية)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 4374.

ورصدت السلطات الصحية خلال آخر 24 ساعة 8572 إصابة جديدة بكورونا، ما يمثل ارتفاعا طفيفا مقارنة مع إحصاءات اليومين الماضيين (8371 إصابة أمس الخميس و8338 إصابة الأربعاء).

وأصبح إجمال عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة 387623، بما فيها 223992 حالة نشطة.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (2332) ومقاطعتها (773) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (369).

وتماثل 8264 مريضا للشفاء التام من الفيروس التاجي في روسيا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 159257 شخصا.

المصدر: RT