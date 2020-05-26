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مصرع 4 أشخاص خلال هبوط مروحية في تشوكوتكا الروسية

أخبار روسيا

مصرع 4 أشخاص خلال هبوط مروحية في تشوكوتكا الروسية
Sputnik
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لقي أربعة أشخاص حتفهم أثناء هبوط حاد لمروحية من طراز "مي-8"، في مطار أوغولنيه كوبي في تشوكوتكا، في أقصى شمال شرق روسيا.

وقال مصدر في الحكومة الإقليمية: "لقي 4 أشخاص مصرعهم. وتدل المعطيات الأولية على أن سبب الحادث كان عطلا فنيا".

وذكر سيرغي سافتشينكو رئيس منطقة أنادير في تشوكوتكا، أن الحادث وقع "خلال اختبار المروحية بعد عملية إصلاح وصيانة".

وأضاف أن النيران اشتعلت في الطائرة بعد هبوطها. وأشار إلى أن "جميع القتلى من العسكريين".

المصدر: تاس

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