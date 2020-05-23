روسيا تحدد موعد عيد الفطر المبارك

أكد مجلس المفتيين في روسيا، أن يوم السبت هو المكمل لشهر رمضان، وأن الأحد أول أيام شهر شوال عقب عدم التمكن من رؤية الهلال مع غروب شمس يوم الجمعة.

ودعا رئيس المجلس راوي عين الدين المسلمين في البلاد إلى إقامة صلاة العيد في المنازل خشية على أرواحهم وأقاربهم من تفشي وباء كورونا المستجد، مشددا على أن الذين سيحيون شعائر العيد في منازلهم عليهم أيضا الالتزام بالإرشادات الصحية المعمول بها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، حثا مواطني روسيا من المسلمين أن يلتفتوا إلى توصيات مجلس المفتيين، والذي منع الصلوات والاحتفالات الجماعية بسبب تفشي وباء كورونا والخوف من انتقال العدوى بين المصلين.

وأعلنت دول عربية وإسلامية في أنحاء العالم السبت مكملا لشهر رمضان والأحد غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

المصدر: "وكالات"