الأحد أول أيام عيد الفطر في عدد من الدول الإسلامية

أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية اليوم الجمعة، أن غدا السبت هو المكمل لشهر رمضان، فيما سيكون يوم الأحد غرة شهر شوال، عقب تعذر رؤية الهلال.

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الجمعة، أن غدا السبت سيكون مكملا لشهر رمضان وأن يوم الأحد المقبل غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وأشارت كل من الإمارات والكويت وقطر والأردن واليمن، إلى أن الأحد هو غرة شهر شوال في البلاد، عقب تعذر رؤيته فيها.

وأعلن القاضي الأول في دمشق بسوريا أن السبت هو الـ30 من رمضان وأن الأحد هو أول ايام عيد الفطر في البلاد.

من جهته، أكد المجمع الفقهي العراقي لكبار علماء الدعوة والإفتاء "الوقف السني"، أن السبت مكمل لشهر رمضان وأن الأحد المقبل أول أيام شهر شوال.

من جهتها، كانت تونس أول دولة عربية تحدد موعد العيد رسميا بالاعتماد على الحسابات الفلكية، إذ اعتبرت أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة يوم الجمعة وبذلك يكون الأحد أول أيام العيد.

ونقلت صحيفة "الراصد" السعودية، إعلان 6 دول حتى الآن، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال اليوم، ما يعني أن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الأحد 24 مايو هو أول أيام عيد الفطر.

عاجل 🔴

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الرائي الفلكي عبدالله الخضيري:



نظراً لغروب القمر اليوم قبل غروب الشمس بحسب المعطيات العلمية؛ فسيكون يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك بإذن الله تعالى .

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pic.twitter.com/vxSA2c1WCD — خبر عاجل (@AJELNEWS24) May 22, 2020

وحسب مركز الفلك الدولي في الإمارات، فإن "الدول التي أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال رمضان هي كل من أستراليا، الفليبين، اليابان، إندونيسيا، تركيا، وماليزيا".

كما أعلنت كل من السويد وإسبانيا وإيطاليا غدا السبت المكمل لشهر رمضان في البلاد، وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

وأوضح مركز الفلك في وقت سابق، أنه سيحدث الاقتران المركزي (المحاق المركزي) يوم الجمعة 22 مايو في الساعة 17:39 بتوقيت غرينيتش.

وأضاف المركز، أن رؤية الهلال يوم السبت من شرق العالم الإسلامي ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، في حين أن رؤيته بالعين المجردة ستكون بصعوبة من جميع دول العالم العربي ودول إفريقيا وجنوب أوروبا وكندا.

وتابع: "رؤية الهلال يوم السبت ممكنة بالعين المجردة بسهولة من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى والجنوبية".

المصدر: "وكالات"