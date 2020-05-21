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نقل قديروف إلى موسكو بعد الاشتباه بإصابته بكورونا

أخبار روسيا

نقل قديروف إلى موسكو بعد الاشتباه بإصابته بكورونا
Sputnik
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أعلن مصدر طبي لمراسل وكالة "تاس" اليوم الخميس، أنه تم نقل رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف إلى موسكو، على خلفية الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر: "قديروف الآن تحت إشراف الأطباء وحالته الصحية مستقرة".

وفي وقت سابق، ذكرت قناة تيليغرام Baza، وجود شكوك بشأن إصابة قديروف بفيروس كورونا المستجد، وأنه تم نقله للعلاج في موسكو.

ومن جانبه أشار أحمد دودايف مساعد قديروف، إلى أن قديروف يشرف شخصيا على عمل المركز الميداني لمكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي في الشيشان.

المصدر: تاس

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