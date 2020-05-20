عمدة موسكو: عدد الإصابات بكورونا والحالات الخطرة بينها لا يزال كبيرا

أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المدينة، ومرضى الحالة الخطرة بينهم، لا يزال كبيرا، ومعدل الوفيات جراء الوباء في مايو يتجاوز أرقام أبريل.

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وأوضح سوبيانين اليوم الأربعاء، أثناء اجتماع رئاسة المجلس الخاص بمحاربة انتشار فيروس كورونا، أن أعدادا كبيرة من المرضى في حالة خطرة يتواجدون حاليا في مستشفيات المدينة، قائلا: "الاطباء يخوضون صراعا من أجل حياة كل مريض، وذلك يعني أن المرضى في حالة خطرة يبقون في المستشفيات وأقسام العناية المركزة على مدى 2-3 أسابيع، وتتسبب هذه الأعداد المتراكمة في الضغط الملموس على نظام الرعاية الصحية وتؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات في موسكو، ونرى أن هذا المعدل في مايو أكبر مما سجل في أبريل".

وكشف عمدة المدينة أن نحو ألف مصاب بكورونا في حالة خطرة يدخلون المستشفيات يوميا، لافتا في الوقت نفسه أن معدل الإصابات الجديدة بالفيروس انخفض إلى ما سجل قبل شهر، وأصبح انخفاض معدل الوفيات الجديدة نزعة ثابتة في الأيام الأخيرة.

وقال: "يجب علينا، خلال التخطيط لخطوات مستقبلية، الإدراك أن معدلات الإصابة لا تزال على مستوى مرتفع، ولا تزال هناك أعداد كبيرة من الحالات الخطرة".

المصدر: وكالات