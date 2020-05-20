موسكو تسجل أدنى حصيلة إصابات جديدة بكورونا منذ أواخر أبريل

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية أقل من ثلاثة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لأول مرة منذ أواخر أبريل.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم الأربعاء عن رصد 2699 إصابة جديدة في موسكو (مقابل 3545 إصابة في اليوم السابق)، وهذا أدنى حصيلة إصابات جديدة منذ 29 أبريل.

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وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في العاصمة إلى 152306، ما يجعل من المدينة أكبر بؤرة للوباء في روسيا.

وتعود إلى العاصمة الروسية 75 من أصل 135 وفاة جديدة جراء الفيروس التاجي تم تسجيلها في روسيا خلال آخر 24 ساعة، لتصبح حصيلة ضحايا الوباء في المدينة 1726 حالة وفاة.

وتماثل 5440 مريضا للشفاء التام من كورونا في العاصمة خلال آخر 24 ساعة، حسب بيانات الغرفة، ليصل إجمالي عدد المتعافين في المدينة إلى 36936 شخصا.

المصدر: RT