ميشوستين: نتجاوز ذروة الضغط على النظام الصحي والوضع حول تفشي كورونا يستقر

رجح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن بلاده تتجاوز حاليا ذروة الضغط على نظام الرعاية الصحية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

ولفت ميشوستين، أثناء اجتماع حكومي افتراضي (عبر الفيديو) بث اليوم الأربعاء، إلى تراجع وتيرة تفشي الفيروس التاجي في روسيا خلال الأيام الثلاثة الماضية، قائلا إن معدل ارتفاع حصيلة الإصابات في البلاد قل اليوم لأول مرة عن 3%، فيما تجاوز عدد المتعافين خلال آخر 24 ساعة لأول مرة عدد المصابين الجدد.

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وتابع: "هذا خبر جيد وربما بدأنا بتجاوز ذروة الضغط على نظام الرعاية الصحية. ويظهر ذلك أن الوضع يستقر أكثر فأكثر لاسيما في موسكو التي كانت في مقدمة المناطق التي واجهت العدوى الجديدة".

وأشار رئيس الوزراء، الذي تعافى مؤخرا من الفيروس، إلى أن 17 من أقاليم روسيا بلغت المؤشرات المنصوص عليها لتخفيف القيود المفروضة لردع تفشي الوباء، وقد شرعت 14 منها في اتخاذ خطوات في هذا السبيل.

وحذر ميشوستين من أن المضي قدما في تخفيف القيود يتطلب أقصى درجات الحذر بغية "عدم تقويض التوازن الهش الذي تطلب تحقيقه جهودا كبيرة".

وسجلت في روسيا حتى الآن 308705 إصابات بفيروس كورونا المستجد، وتوفى 2972 مريضا.

المصدر: وكالات