لليوم الثالث على التوالي.. موسكو تسجل أقل من 5000 إصابة بكورونا

في مؤشر إيجابي، تقل حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العاصمة الروسية موسكو عن الخمسة آلاف، لليوم الثالث على التوالي.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكفحة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 4748 إصابة جديدة بالعدوى في موسكو خلال آخر 24 ساعة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المدينة 135464، بما في ذلك 109544 حالة نشطة.

ومن ناحية أخرى تمثل حصيلة إصابات اليوم في العاصمة الروسية ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي مقارنة مع إحصاءات اليومين الماضيين (4712 إصابة أمس الخميس و4703 إصابة يوم الأربعاء).

وتوفى 68 مصابا بـ"كوفيد-19" في موسكو خلال اليوم الأخير، لترتفع حصيلة الضحايا في المدينة إلى 1358 حالة وفاة.

وتماثل 1235 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 24562 شخصا.

ولا تزال موسكو أكبر بؤرة للفيروس التاجي في روسيا حيث سجلت بشكل عام حتى الآن 262843 إصابة بالعدوى وتوفى 2418 من هؤلاء المرضى.

المصدر: RT