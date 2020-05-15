كورونا في روسيا.. الإصابات اليومية فوق الـ10 آلاف من جديد وقفزة ملموسة في الوفيات

شهدت المعدلات اليومية للوضع بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا ارتفاعا جديدا خلال آخر 24 ساعة، حيث تجاوزت من جديدة عتبة الـ100 وفاة والعشرة آلاف إصابة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي، أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 10598 إصابة جديدة بالعدوى (مقارنة مع 9974 في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في البلاد 262843.

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وتتوزع الإصابات الجديدة بين 85 من أقاليم روسيا، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (4748 حالة) ومقاطعتها (945 حالة).

كما شهدت حصيلة الوفيات الجديدة الناجمة عن الوباء في روسيا أيضا ارتفاعا ملموسا مقارنة مع أرقام أمس وبلغت 2418 حالة، بتسجيل وفاة 113 مصابا بـ"كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة (مقابل 93 في اليوم السابق).

وتماثل 4696 شخصا في روسيا للشفاء من كورونا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 58226 شخصا.

وأجريت في روسيا حتى الآن 6.4 مليون عملية فحص لتشخيص حالات الإصابة بالفيروس التاجي.

وتحتفظ موسكو بالصدارة في قائمة المناطق الروسية الأكثر تضررا بكورونا، بـ135464 حالة إصابة بالفيروس، بينها 1358 وفاة، غير أن هناك مؤشرا إيجابيا، حيث تسجل العاصمة لليوم الثالث على التوالي ارتفاعا بأقل من خمسة آلاف إصابة جديدة.

وتأتي هذه الإحصاءات غداة تسجيل حصيلة الإصابات بكورونا في روسيا، لأول مرة منذ 12 يوما، ارتفاعا بأقل من عشرة آلاف حالة جديدة.

المصدر: RT