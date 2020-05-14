لأول مرة منذ نحو أسبوعين.. الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تقل عن الـ10 آلاف

شهدت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا بأقل من عشرة آلاف حالة جديدة، لأول مرة منذ 12 يوما.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم الخميس في تقريرها اليومي أنها سجلت خلال آخر 24 ساعة 9974 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 10028 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا التي تم رصدها في البلاد 252245.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين 84 من أقاليم البلاد، وتعود نحو 50 بالمائة منها (4712 إصابة) إلى العاصمة موسكو التي لا تزال أكبر بؤرة للوباء في روسيا بـ130716 إصابة و1290 وفاة.

وتوفى 93 شخصا مصابا بـ"كوفيد-19" في روسيا خلال اليوم الأخير (مقابل 96 في اليوم السابق)، لترتفع حصيلة ضحايا الجائحة في عموم البلاد إلى 2305 حالات وفاة.

وتماثل 5527 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير وحده، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 53530 شخصا.

وتجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في روسيا لأول مرة عتبة الـ10 آلاف حالة خلال 24 ساعة في الثالث من مايو الجاري.

المصدر: RT