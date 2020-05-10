بوتين: الوطنية ليست الفخر بالماضي فقط بل التطلع للمستقبل

قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن الفكرة الوطنية لروسيا تتلخص في حب الوطن، لكن لا يجوز أن يكون ذلك بالثناء المطلق لكل ما هو وطني دون ملاحظة السلبيات، بل يجب أن يهدف إلى تطوير البلاد.

وأضاف الرئيس بوتين، في مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" التلفزيوني: "نعم ، في حب الوطن، أعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك أي شيء آخر، لكن حب الوطن لا يجوز أن يكون عكرا".

وبحسب الرئيس بوتين، فإن "الوطنية وحب الوطن يتلخصان في تكريس النفس في سبيل تطوير البلاد ودفعها إلى الأمام".

وأوضح بوتين: "هذا لا يعني على الإطلاق، أنه يجب الفخر دائما بماضينا البطولي فقط، يجب النظر إلى مستقبلنا الذي لا يقل بطولة ونجاحا، وفي ذلك يكمن مفتاح النجاح".

في ديسمبر 2019، تطرق الرئيس بوتين إلى موضوع الوطنية وحب الوطن، خلال المؤتمر الصحفي السنوي الكبير، مشيرا إلى أنه يعتبر ذلك الإيديولوجية الوحيدة الممكنة للمجتمع الديمقراطي الحديث.

المصدر: تاس