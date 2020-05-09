رب ضارة نافعة.. جانب آخر للجائحة في روسيا

رصدت دراسة قام بها مركز مختص، زيادة إقبال المواطنين الروس على شراء الكتب ست مرات تقريبا، على خلفية جائحة كورونا.

وذكرت الدراسة التي أعدها أحد أكبر متاجر التجزئة في البلاد، أن العدد الأكبر من الكتب التي تم اقتناؤها في أبريل المنصرم، كان في العاصمة موسكو ومقاطعتها، وفي إقليم كراسنودار وتتارستان.

وتوصلت هذه الدراسة إلى أن "الروس شرعوا خلال فترة العزلة الذاتية في تكريس المزيد من الوقت لتنمية المدارك والمهارات ذاتيا، وقراءة الكتب، وقد اشترى المواطنون كتبا في أبريل 2020، أكثر مما تم اقتناؤه في أبريل 2019 بخمسة أضعاف ونصف. وتم في المجموع بيع أكثر من 1.5 مليون كتاب في (Wildberries) خلال شهر واحد".

وزاد إقبال الروس في فترة العزلة الذاتية، على شراء كتب الأطفال المختلفة بشكل استثنائي، وكذلك أدوات ووسائل تنمية مهارات الأطفال، علاوة على الدوريات والصحف والمجلات الإلكترونية.

أما أكثر الكتب رواجا وفق الدراسة، فمنها كتاب عالم النفس ميخائيل لابكوفسكي "أريد وسأفعل: تقبّل الذات، وحب الحياة وأن تكون سعيدا".

ومن الأعمال الإبداعية تصدرت المبيعات، رواية "زليخة تفتح عينيها" للكاتبة التترية غوزيل ياخينا، ورواية "النساء الصغيرات" للكاتبة الأمريكية لويز ألكوت، وكذلك رواية الكاتب الروسي الشهير ميخائيل بولغاكوف "المعلم ومارغريتا"، و"الحرب والسلام" لليو تولستوي.

المصدر: تاس