هل يقلل الطقس الحار من خطر فيروس كورونا؟

يفقد فيروس كورونا التاجي المستجد نشاطه المعدي بالكامل تقريبا، عند درجة حرارة تزيد عن 30 درجة مئوية، حسبما نقل موقع "أوقفوا كورونا فيروس" الروسي عن هيئة حماية المستهلك في البلاد.

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وأوضحت الهيئة أن أشعة الشمس الحادة المترافقة مع انخفاض درجة الرطوبة يمكنها أن تساهم في تدمير الفيروس التاجي.

وذكرت أنه يتم تعطيل نشاط الفيروس التاجي تماما عند درجة حرارة تبلغ 70 درجة مئوية.

كما أعلنت الهيئة أنه من المستحيل نقل عدوى كوفيد-19 من خلال نظام تهوية المباني السكنية أو مكيفات الهواء.

ودعت "حماية المستهلك" الروسية لعدم السماح بأي "اتصال مباشر باللمس" خلال الجنازة مع جسد شخص توفى بمرض كوفيد-19، حيث يمكن أن يستمر الفيروس التاجي في الأنسجة لعدة أيام.

وتأثرت جميع البلدان تقريبا بوباء كوفيد-19. وفي المجموع أصيب أكثر من 3.6 مليون شخص بفيروس السارس التاجي 2، توفى منهم أكثر من 254 ألف مريض، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

المصدر: "نوفوستي"