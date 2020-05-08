بعد قفزة قياسية.. تراجع في وتيرة تفشي كورونا في روسيا

شهدت حصيلة الإصابات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم الجمعة انخفاضا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق بتسجيل السلطات الصحية 10699 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة كورونا في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في روسيا أصبح بذلك 187859.

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ويأتي ذلك بعد يوم من قفزة قياسية بـ11231 حالة خلال 24 ساعة شهدتها حصيلة الإصابات بكورونا في روسيا.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين 83 من أقاليم روسيا، وتعود أغلبيتها (5846 حالة) إلى العاصمة موسكو، التي لا تزال أكبر بؤرة للوباء في البلاد بـ98522 إصابة و956 وفاة.

كما سجلت الغرفة 98 وفاة جديدة جراء الوباء (مقابل 88 وفاة يوم أمس)، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا الفيروس التاجي في البلاد إلى 1723 حالة وفاة.

وتماثل 2805 أشخاص للشفاء من كورونا خلال اليوم الأخير، ليصل عدد المتعافين إلى 26608 أشخاص.

وأجري في روسيا حتى الآن 4.98 ألف فحص لتشخيص الإصابات بكورونا.

المصدر: RT