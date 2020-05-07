عمدة موسكو يمدد فترة العزل الذاتي والقيود على معظم القطاعات لاحتواء كورونا

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عن تمديد نظام العزل الذاتي والقيود المفروضة على عمل مؤسسات قطاعات الخدمات والثقافة والتعليم والرياضة في المدينة لمنع تفشي فيروس كورونا، حتى 31 مايو.

جاء ذلك في بيان نشره سوبيانين اليوم الخميس على صفحته الإلكترونية، بعد أن وقع مرسوما بهذا الخصوص.

وقال البيان إن عدد الإصابات الجديدة التي يتم تسجيلها في المدينة لا يزال مرتفعا، لكن هذا يعود إلى توسيع نطاق الفحوص، وليس إلى الارتفاع الحقيقي لوتيرة تفشي العدوى.

وأشار إلى أن المؤشر الأكثر أهمية هو عدد الحالات الخطيرة والمتوسطة التي يتم نقلها إلى المستشفيات، وهذا العدد تراجع منذ أسبوعين ما يعني أن الوضع بات مستقرا، وأضاف أن نظام الرعاية الصحية في المدينة يمتلك ما فيه الكفاية من الطاقات الاستيعابية الاحتياطية.

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وأكد سوبيانبين أن سلطات المدينة تعتزم رفع القيود المفروضة بسبب كورونا عن عمل المشاريع الصناعية ومنشآت البناء، اعتبارا من 12 مايو الجاري.

وشدد العمدة على إلزامية ارتداء الأقنعة والقفازات في الأماكن العامة في موسكو، وحذر من أنه يمكن إعادة فرض القيود التي يتم تخفيفها، في حال تدهور الوضع المتعلق بتفشي الوباء.

وكان سوبيانين قد كشف في وقت سابق اليوم "العدد الحقيقي" للمصابين بفيروس كورونا المستجد في المدينة، التي سجلت حتى الآن أكثر من 92 ألف إصابة و905 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا.

المصدر: RT