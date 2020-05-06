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موسكو بصدد رفع القيود عن عمل المشاريع الصناعية اعتبارا من 12 مايو

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موسكو بصدد رفع القيود عن عمل المشاريع الصناعية اعتبارا من 12 مايو
Sputnik Evgeniy Biyatov
بناء تم تجميده بسبب جائحة كورونا في موسكو
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أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أنه سيكون من الممكن رفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا عن عمل المشاريع الصناعية ومنشآت البناء، اعتبارا من 12 مايو الجاري.

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وقال سوبيانين، خلال اجتماع حول تطبيق إجراءات دعم الاقتصاد الوطني والمؤسسات الاجتماعية في ظروف مواجهة جائحة كورونا، عقده الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء: "إذا تحدثنا عن الحلول الممكنة في ظل هذه الظروف، فنرى أنه من السابق لأوانه خروج المشاريع الخدمية من العزل الصحي والقيود المفروضة، فالوضع الذي نشاهده لا يزال لا يتيح إمكانية لإعادة فتح قطاع الخدمات".

وتابع: "لكن بإمكاننا أن نتخذ القرار ونسمح بعمل جميع المنشآت الصناعية وجميع مواقع البناء وليس جزء منها، اعتبارا من 12 مايو".

وأعرب الرئيس الروسي عن دعمه الكامل لهذه الخطط، قائلا إنه سبق أن بحثها مع عمدة العاصمة الروسية، يوم الثلاثاء. وأشار بوتين بهذا الصدد إلى ضرورة أن تتم إعادة فتح المنشآت الصناعية ومواقع البناء بالتنسيق مع كبير موظفي الخدمات الصحية.

المصدر: إنترفاكس + تاس

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