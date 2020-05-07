سوبيانين يحدد "العدد الحقيقي" للمصابين بكورونا في موسكو

قال عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، في مقابلة تلفزيونية اليوم، إن العدد الحقيقي للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد في موسكو، يبقى أكبر مما تم اكتشافه حتى الآن.

وقال: "من الواضح أنه يوجد على أرض الواقع في المدينة، عدد أكبر من المرضى بفيروس كورونا المستجد، من الذي تم تحديده بواسطة الاختبارات".

وأكد سوبيانين، أن الدراسات المختصة تدل على أن العدد الحقيقي للمرضى بالفيروس في موسكو يبلغ 2-2.5 بالمئة من إجمالي سكان موسكو، وإذا تم تحويل ذلك إلى لغة الأرقام فهو يعني حوالي 300 ألف شخص.

وقال: "مهمتنا تحديد هؤلاء الناس قدر الإمكان".

وشدد على أن موسكو تفوقت بالفعل على نيويورك في مؤشر الكشف عن المرض.

وذكر أن أكثر من 50 بالمائة من سكان المدينة الأمريكية يعانون من هذا المرض، أي ما بين أربعة إلى خمسة ملايين شخص.

وأشار العمدة، إلى أنه تم فرض ارتداء الأقنعة والقفازات بشكل إلزامي في الأماكن العامة في موسكو.

المصدر: نوفوستي