تعافي رجل في الـ90 وامرأة في الـ80 من كورونا في مقاطعة روسية

تعافى رجل في التسعين وامرأة في الـ80 من عمرهما من عدوى فيروس كورونا المستجد في مقاطعة فورونيج الروسية، فيما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض في المنطقة 130 شخصا.

وبحسب بيان صدر عن الحكومة الإقليمية في مقاطعة فورونيج، اليوم الأحد: "ارتفع عدد الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد، في المقاطعة إلى 130 شخصا​​​. ومن بين المصابين الذين هزموا المرض امرأة تبلغ من العمر 80 عاماً ورجل عمره 90 عاما، بعد أن كانا مربوطين بجهاز تهوية الرئة".

وأضاف البيان: "جرى تأكيد إصابة 602 شخصا بفيروس كورونا المستجد، ووفاة تسعة مرضى. وفي صباح اليوم الأحد، بلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا 117".

وأعلن مقر مكافحة فيروس كورونا في روسياـ اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في البلاد، حيث سجل رقما قياسيا 10633 حالة ليصل الإجمالي إلى 134687 في معظمها في موسكو، وأن نصف الحالات لم تظهر عليها أي أعراض.

المصدر: سبوتنيك





