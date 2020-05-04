 
مباشر
عاجل
الصين تسجل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

العثور على قنبلة من مخلفات الحرب في إحدى مناطق موسكو

أخبار روسيا

العثور على قنبلة من مخلفات الحرب في إحدى مناطق موسكو
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nsoo

قال ممثل خدمات الطوارئ في العاصمة الروسية لمراسل وكالة "نوفوستي"، إنه تم العثور على ما يشبه قذيفة هاون تعود إلى فترة الحرب الوطنية العظمى، في إحدى المناطق الإدارية التابعة لموسكو.

وأشار المصدر، إلى أنه تم العثور القذيفة، بعد ظهر الأحد بالقرب من مركز تسوق في دائرة زيلينوغراد الإدارية في موسكو.

إقرأ المزيد
العثور على قذيفة من مخلفات الحرب العالمية الثانية وسط برلين
العثور على قذيفة من مخلفات الحرب العالمية الثانية وسط برلين

وقال المصدر: "بالقرب من مركز التسوق" كابيتال "في منطقة كريوكوفو في زيلينوغراد، تم العثور على شيء يشبه قذيفة هاون من مخلفات الحرب العالمية الثانية".

ووفقا له، قام رجال الشرطة بتطويق المكان، فيما تعمل مجموعة من المختصين على إبطال مفعول القذيفة ونقلها إلى مكان آمن.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا