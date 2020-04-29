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منظمة الصحة العالمية تعلن عقد اجتماع للجنة الطوارئ التابعة لها غدا الخميس

بوتين يبحث مع مجلس الأمن القومي الروسي محاربة كورونا والوضع في ليبيا

أخبار روسيا

بوتين يبحث مع مجلس الأمن القومي الروسي محاربة كورونا والوضع في ليبيا
Sputnik ALEXEI DRUZHININ
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ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي سير محاربة فيروس كورونا، والوضع في ليبيا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه جرى خلال الاجتماع اليوم الأربعاء، "تبادل الآراء حول سير محاربة فيروس كورونا مع التركيز على الوضع في المناطق الروسية، حيث تزداد في الفترة الأخيرة وتيرة ارتفاع عدد المصابين".

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وتابع بيسكوف أنه "في سياق مناقشة القضايا الدولية تم التطرق إلى الأوضاع المتعلقة بالنزاعات الإقليمية الأكثر إلحاحا، وخاصة في ليبيا".

وأشار الناطق إلى أن الاجتماع، الذي انعقد عبر الفيديو، تناول أيضا المسائل المتعلقة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في روسيا.

المصدر: نوفوستي

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