روسيا.. 3.3 مليون فحص لتشخيص كورونا وموسكو الأولى عالميا في معدل الاختبارات

أعلنت السلطات الروسية، أنها أجرت حتى الآن أكثر من 3.3 مليون فحص لتشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت هيئة الرقابة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن 164 ألف فحص طبي أجريت خلال الساعات الـ24 الماضية وحدها، مشيرة إلى أن 199 ألف شخص في البلاد لا يزالون تحت الرقابة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي.

وفي العاصمة موسكو التي لا تزال أكبر بؤرة للفيروس في البلاد، أكدت الحكومة المحلية إجراء أكثر من 730 ألف فحص لتشخيص كورونا حتى الآن، ما يعني أن الفحوصات طالت 5.7 ألف من كل 100 ألف من سكان المدينة.

وأشارت حكومة موسكو في بيان منشور على موقعها إلى أن العاصمة الروسية تحتفظ في هذا المعدل بالصدارة التامة بين أكبر مدن العالم.

ويخضع أكثر من 25 ألف شخص يوميا لفحص كورونا في موسكو في المختبرات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الفحوصات التي يخضع لها الموظفون الذين يتفاعلون مع المواطنين، بمن فيهم كوادر شرطية وطبية وفي قطاع النقل والمواصلات.

وسجلت في روسيا حتى الآن 93558 إصابة بفيروس كورونا، وتوفى 867 من هؤلاء المرضى.

المصدر: نوفوستي