نصف المصابين بكورونا في بطرسبورغ لم تظهر عليهم أعراضه

كشفت ناتاليا باشكيتوفا، كبيرة أطباء الصحة في مدينة بطرسبورغ الروسية، أن حوالي نصف المرضى الذين تأكدت إصابتهم بكوفيد -19 في المدينة، لم تظهرعليهم أعراض المرض.

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وقالت باشكيتوفا لوكالة إنترفاكس: "حتى الآن، أصيب 3238 شخصا بفيروس كورونا المستجد في بطرسبورغ، وتعافى 518 شخصا خلال فترة الوباء. وبين المرضى البالغ عددهم 3238، نصفهم فقط ظهرت عليهم أعراض المرض".

وأكدت أنه من المستحيل تعميم هذه الإحصاءات على جميع سكان بطرسبورغ. وأضافت: "من أجل الحديث عن الحصانة الجماعية، يحتاج الأمر لإجراء اختبار شامل لكن مواطني المدينة. ويمكن التحدث عن ذلك فقط عندما يتم فحص عموم السكان. الآن لا يمكن التحدث عن ذلك بشكل قاطع"، مشيرة إلى أنه تم فحص أكثر من 200 ألف مواطن للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وأضافت أن جميع حالات الإصابة بـCOVID-19 في المرافق الطبية، حدثت بسبب استقبال مرضى لم تظهر عليهم أعراض المرض.

وقالت: "خلال الفترة الماضية، تشكلت 5 بؤر لتفشي كورونا في مدينتنا، وخاصة في المؤسسات الطبية بدخول مرضى إلى مؤسسات طبية بطارئ أو عادية، دون ظهور أي علامات على وجود عدوى فيروسية تنفسية حادة لديهم".

وتوفي في بطرسبورغ اثنان من كبار الأطباء، وأربع ممرضات بفيروس كورونا منذ أوائل أبريل، فيما أصاب الفيروس 50 موظفا في مستشفى "مارينسكي"، وعددا من الباحثين في معهد Vredena الطبي.

المصدر: "إنترفاكس"