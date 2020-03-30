سلطات سان بطرسبورغ الروسية تعلن فرض نظام الحجر الذاتي العام في المدينة ضمن إجراءات ردع تفشي كورونا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، عن فرض نظام الحجر الذاتي العام في سان بطرسبورغ، ثاني أكبر مدينة بروسيا، في إطار إجراءات ردع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ووقع عمدة سان بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، على أمر حول إجراءات مكافحة عدوى فيروس كورونا الاثنين على موقع إدارة المدينة، ينص على فرض نظام العزل الذاتي العام حتى يوم 5 أبريل المقبل.

وتقضي الوثيقة بـ"عدم مغادرة أماكن الإقامة إلا في حالات طلب مساعدة طبية عاجلة أو وجود أي خطر مباشر آخر لحياة الناس وصحتهم، أو التوجه من وإلى موقع العمل في حال لم يتم وقفه بموجب هذا المرسوم".

كما تسمح قواعد الحجر الذاتي بالخروج من البيوت لشراء السلع الغذائية وبهدف رعاية الحيوانات المنزلية والتخلص عن النفقات.

وسبق أن تم اتخاذ إجراءات مماثل في العاصمة الروسية موسكو التي سجل فيها أكبر عدد للمصابين بفيروس كورونا في البلاد.

وحتى اليوم الاثنين رصدت في أراضي روسيا 1836 إصابة بفيروس كورونا، بينها 1226 في موسكو و119 في مقاطعة موسكو و50 في سان بطرسبورغ، فيما تم تسجيل 9 وفيات.

المصدر: وكالات