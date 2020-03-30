بوتين: تمكنا من تفادي زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا في البلاد، أتاحت استغلال الوقت ومنعت حدوث زيادة كبيرة في عدد الإصابات بالعدوى الأسبوع الماضي.

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وقال بوتين، في اجتماع عقده اليوم الاثنين مع الممثلين المعنيين عن الدوائر الفدرالية: "من الضروري أن تكون إجراءاتنا مهنية وعقلانية. هذا النهج بالذات أتاح لنا اكتساب الوقت اللازم ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا بصورة سريعة خلال الأسابيع الماضية".

وأضاف الرئيس الروسي: "يجب علينا استغلال المخزون المتوفر من الوقت بشكل كامل ومثمر".

وأوعز بوتين بزيادة مراكز تشخيص فيروس كورونا المستجد في الأقاليم الروسية، مشددا على ضرورة إبلاغ الناس بتطورات الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا والإجراءات التي تتخذها السلطات لمكافحة الوباء.

واعتبر بوتين مع ذلك أن المهمة الأولى في إطار حملة مكافحة الفيروس تتمثل في تحديد مصادر انتشار الوباء بروسيا ومنع خروجه من هذا النطاق.

كما اعتبر أن فرض نظام العزل الذاتي الكامل في موسكو ومقاطعة موسكو إجراء مبرر، مؤكدا ضرورة الالتزام بقواعده بشكل صارم ومحاسبة المخالفين.

المصدر: وكالات