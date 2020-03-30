 
مباشر

روسيا تعلن عن تسجيل 302 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تتجاوز 1800

أخبار روسيا

روسيا تعلن عن تسجيل 302 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تتجاوز 1800
Sputnik Evgeny Odinokov
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nju0

أعلنت روسيا اليوم الاثنين، عن تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة بذلك إلى 1836 حالة في 71 منطقة في البلاد.

إقرأ المزيد
روسيا تعلن تسجيل 270 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا
روسيا تعلن تسجيل 270 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

وأفاد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان صحفي، بتسجيل وفاة واحدة خلال اليوم الأخير ليبلغ إجمالي الوفيات 9.

وخلال الساعات الـ24 الماضية أيضا تماثل شخصان للشفاء، ما رفع عدد المتعافين إلى 66.

وبلغت حصيلة الإصابات الجديدة التي أعلن عنها أمس الأحد، 270 حالة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا