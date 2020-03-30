روسيا تعلن عن تسجيل 302 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تتجاوز 1800

أعلنت روسيا اليوم الاثنين، عن تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة بذلك إلى 1836 حالة في 71 منطقة في البلاد.

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وأفاد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان صحفي، بتسجيل وفاة واحدة خلال اليوم الأخير ليبلغ إجمالي الوفيات 9.

وخلال الساعات الـ24 الماضية أيضا تماثل شخصان للشفاء، ما رفع عدد المتعافين إلى 66.

وبلغت حصيلة الإصابات الجديدة التي أعلن عنها أمس الأحد، 270 حالة.

المصدر: وكالات