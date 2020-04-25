أطباء عسكريون روس يعالجون مرضى كورونا في إيطاليا وشفاء 40 (فيديو)

تماثل 40 مريضا بفيروس كورونا للشفاء في مستشفى ميداني بمدينة برغامو في إقليم لومبارديا شمالي إيطاليا نتيجة الجهود المشتركة للأطباء العسكريين الروس وزملائهم الإيطاليين.

وقال رئيس فريق الأطباء والأخصائيين العسكريين الروس المقدم ألكسندر يومانوف، إن مستشفى برغامو الميداني استقبل حتى الآن 80 مريضا بكورونا، وتماثل 40 منهم للشفاء وغادروا المستشفى.

وأضاف أن معظم الحالات متوسطة وخفيفة، لكن هناك عدد كبير من الحالات الخطيرة أيضا، حيث استقبل قسم العناية المركزة الذي يعمل فيه الأطباء الروس 15 حالة خطيرة، وبات الآن حال هؤلاء المرضى مستقرا ونقل معظمهم إلى قسم العلاج.

إقرأ المزيد

وفي مدينة بريشيا بلومبارديا أيضا، قام أخصائيون عسكريون روس بتعقيم 3 دور مسنين، وذلك بالتعاون مع عناصر من وحدات الحماية الإشعاعية والكيمايئية والبيولوجية الإيطالية.

ومنذ بدء العسكريين الروس في أواخر مارس تنفيذ مهمتم لمساعدة إيطاليا في مكافحة تفشي فيروس كورونا، عقموا 82 مبنى ومنشأة تابعة لدور المسنين في 74 بلدة ومدينة في لومبارديا، المنطقة الأكثر تضررا بالوباء في البلاد.

ووصلت حصيلة كورونا في إيطاليا إلى أكثر من 190 ألف إصابة ونحو 26 ألف وفاة حتى الآن.

المصدر: RT