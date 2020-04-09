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أطباء عسكريون روس يتولون علاج مرضى كورونا في إيطاليا

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أطباء عسكريون روس يتولون علاج مرضى كورونا في إيطاليا
Sputnik وزارة الدفاع الروسية
المستشفى الميداني في مدينة برغامو الإيطالية الذي يعمل فيه فريق من الإطباء العسكريين الروس
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بدأ أطباء عسكريون روس علاج المرضى بفيروس كورونا في مستشفى ميداني تم تجهيزه بمساعدة روسية في مدينة برغامو، إحدى المناطق الأكثر تضررا بالعدوى شمالي إيطاليا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الخميس، إن أطباء تابعين لها بالتعاون مع زملائهم الإيطاليين بدأوا علاج المرضى، حيث تولى الأطباء الروس أربع مصابين بكورونا من أصل عشرة موجودين في المستشفى حاليا، مضيفة أن توافد المصابين مستمر.

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وأشار البيان إلى أن الأخصائيين الروس الذين يبلغ عددهم 32 طبيبا وممرضة، يقومون بعلاج حالات موجودة في العناية المركزة، إضافة إلى الحالات المتوسطة والخفيفة.

ويعمل الأطباء الروس على مدار 24 ساعة بـ8 فرق تتناوب على ثلاث ورديات في مستشفى يتسع لـ142 سريرا، ويعمل فيه 200 طبيب روسي وإيطالي.

وواصل الأخصائيون العسكريون الروس أيضا العمل على تعقيم دور المسنين في إقليم لومبارديا شمالي إيطاليا، حيث أكملوا الأربعاء تعقيم 3 دور جديدة في المنطقة.

وانضم فريق الأخصائيين العسكريين الروس لجهود مكافحة وباء كورونا في إيطاليا أواخر مارس الماضي بناء على طلب من الحكومة في بلد سجل أكبر حصيلة للوفيات بكورونا في العالم حتى الآن.

المصدر: وكالات

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