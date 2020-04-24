جوقة أسترالية تؤدي أغنية عسكرية روسية في الحجر الصحي

أدت فرقة "دوستويفسكي" الموسيقية من مدينة مالومبيمبي الأسترالية، أغنية عسكرية روسية غناها المحاربون السوفيت، إبان الحرب العالمية الثانية بعنوان "قعقعة جنازير الدبابات في الميدان".

واللافت في أداء الفرقة الأسترالية، أن أعضاءها، لا يجيدون اللغة الروسية، لكنهم يحاولون إدراك معاني الأغنية من خلال استيعابهم للموسيقى الجميلة.

وقال مؤسس الفرقة أندريو سوين: "نقدم أغنيات مليئة بالحزن واليأس لنشعر بالمحبة والفرح".

يذكر أن الأغنية الشعبية العسكرية الروسية تروي قصة شاب من رجال الدبابات الروس، استشهد في ميدان إحدى معارك النصر التي خاضها الجيش الأحمر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية وحلفائها بين عامي 1941 و1945.

المصدر: RT