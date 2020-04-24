تشكيل قوات مختصة قوامها 30 ألف فرد لوقاية الجيش الروسي من كورونا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عن تشكيل قوة تضم 30 ألف عسكري تسهر على منع تفشي فيروس كورونا المستجد في صفوف الجيش الروسي.

وأكد شويغو أثناء اجتماع عقد اليوم الجمعة أن العمل جار على نطاق واسع لوقاية القوات المسلحة الروسية من الفيروس، مشيرا إلى أن المجموعة المذكورة تضم أكثر من 30 ألف عسكري معززين بأربعة آلاف من المعدات العسكرية والخاصة.

ولفت الوزير إلى أن تنسيق جهود مكافحة كورونا في الجيش يتم عبر غرفة العمليات التابعة لوزارة الدفاع.

المصدر: نوفوستي