رحيل مبتكرة حلويات "لبن العصفور" الشهيرة

غيب الموت يوم 24 أبريل صاحبة تكنولوجيا إنتاج حلويات "لبن العصفور" السوفيتية، آنا تشولكوفا، التي توفيت عن عمر يناهز 86 عاما في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

ولدت، آنا تشولكوفا عام 1934 في مقاطعة ريزان الروسية. وانتقلت عائلتها عام 1940 إلى الشرق الأقصى الروسي حيث اشتغلت في معمل الحلويات وعمرها 16 عاما ووضعت وصفة لحلويات "حليب الطيور" التي صارت تتمتع بشعبية غير مسبوقة في الاتحاد السوفيتي لطعمها النادر.

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يذكر أن الكثير من الناس صغارا وكبارا تعجبهم حلويات الشوكولاته بحشوة السوفليه البيضاء. وهناك أسطورة تفيد بأن طيور الجنة كانت تطعم أفراخها بحليب عجيب يساعد في الشفاء من كل الأمراض.

يذكر أن، تشولكوفا وضعت تكنولوجيا إنتاج تلك الحلويات وساعدت كثيرا في تطبيقها وترويجها في أنحاء الاتحاد السوفيتي كله.

وتعد تشولكوفا مبتكرة وصفات الكعكة "الحلم" والحلويات "المذنب" والقرن الذهبي" وغيرها.

ومنحت، تشولكوفا لقب بطل العمل الاشتراكي ولقب المواطن الفخري لمدينة فلاديفوستوك وعددا كبيرا من الأوسمة والميداليات السوفيتية والروسية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا