متاحف العالم تطلق تحديا مخيفا ينشر الفزع عبر "تويتر"

ابتكر متحف بريطاني طريقة فريدة للترفيه عن الجمهور المعزول أثناء إغلاقه جراء جائحة فيروس كورونا.

ومنذ إغلاقه بسبب قيود Covid-19، أطلق متحف يوركشاير في يورك تحديات أسبوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحدي المتاحف الأخرى والزوار لمشاركة أشياء حول موضوع معين.

وبدأ المتحف يوم الجمعة الماضية تحديا جديدا لمشاركة الأشياء الأكثر رعبا التي يمكن العثور عليها في مجموعة متحف يوركشاير والمتاحف الأخرى تحت هاشتاغ #curatorbattle.

وبدأ المتحف التحدي الجديد بصورة كعكة شعر امرأة رومانية في القرن الثالث أو الرابع مع بقاء الدبابيس في مكانها منذ ذلك الحين.

#CuratorBattle#CreepiestObject



These objects are either in or have been in our KURIOLOGY collection - We are a bit spoiled for choice when it comes to creepy! pic.twitter.com/JNGeM5jMIM — Art of Kuriology (⧖) 〓〓 (@strangecurios) April 17, 2020

Sheep's heart stuck with pins and nails and strung on a loop of cord. Made in South Devon, circa 1911, "for breaking evil spells", @Pitt_Rivers collections #CreepiestObject#CuratorBattlepic.twitter.com/z5vdCFCU4S — Dan Hicks (@profdanhicks) April 17, 2020

وردت المتاحف الوطنية في إسكتلندا بصورة لـ"حورية البحر" ذات اللون الوردي والأسنان المتعفنة. وسرعان ما عبر التحدي المحيط الأطلسي، مع تقديم المتاحف في جزيرة الأمير إدوارد بكندا، لعبة أطفال "ملعونة" ادعوا أنهم عثروا عليها مخبأة داخل جدران قصر عمره 155 عاما، قائلين إن موظفي المتحف وضعوها في مكان ثم عثروا عليها في مكان آخر لاحقا.

Could we borrow that for the NHS? Bit low on surgical masks over here 😂 — Sandra Leaton Gray (@drleatongray) April 17, 2020

(It's a carved pendant with a dead man's face on one side and a decaying skull with worms and other creatures on the reverse from Southern Germany, 16th C.) — Ashmolean Museum (@AshmoleanMuseum) April 17, 2020

I feel like @greg_jenner would love this — Yorkshire Museum (@YorkshireMuseum) April 17, 2020

وفي ألمانيا، شارك متحف Deutsches Historisches (متحف التاريخ الألماني) صورة قناع الطاعون المرعب من 1650 إلى 1750.

ونشر دان هيكس، أستاذ علم الآثار في جامعة أكسفورد، صورة مروعة للغاية لقلب خروف من أوائل القرن العشرين كان مخزقا بالمسامير لـ "كسر التعاويذ الشريرة".

That’s old timey salad fingers! pic.twitter.com/fZLTzcsUOy — Miranda Marcus (@RooMarcus) April 18, 2020

👀 — Kelly Atkinson (@kellya279) April 18, 2020

المصدر: ذي غارديان