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متاحف العالم تطلق تحديا مخيفا ينشر الفزع عبر "تويتر"

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متاحف العالم تطلق تحديا مخيفا ينشر الفزع عبر
Twitter/National Museums Scotland
تحد مخيف على "تويتر"
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ابتكر متحف بريطاني طريقة فريدة للترفيه عن الجمهور المعزول أثناء إغلاقه جراء جائحة فيروس كورونا.

ومنذ إغلاقه بسبب قيود Covid-19، أطلق متحف يوركشاير في يورك تحديات أسبوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحدي المتاحف الأخرى والزوار لمشاركة أشياء حول موضوع معين.

وبدأ المتحف يوم الجمعة الماضية تحديا جديدا لمشاركة الأشياء الأكثر رعبا التي يمكن العثور عليها في مجموعة متحف يوركشاير والمتاحف الأخرى تحت هاشتاغ #curatorbattle.

وبدأ المتحف التحدي الجديد بصورة كعكة شعر امرأة رومانية في القرن الثالث أو الرابع مع بقاء الدبابيس في مكانها منذ ذلك الحين.

وردت المتاحف الوطنية في إسكتلندا بصورة لـ"حورية البحر" ذات اللون الوردي والأسنان المتعفنة.  وسرعان ما عبر التحدي المحيط الأطلسي، مع تقديم المتاحف في جزيرة الأمير إدوارد بكندا، لعبة أطفال "ملعونة" ادعوا أنهم عثروا عليها مخبأة داخل جدران قصر عمره 155 عاما، قائلين إن موظفي المتحف وضعوها في مكان ثم عثروا عليها في مكان آخر لاحقا.

وفي ألمانيا، شارك متحف Deutsches Historisches (متحف التاريخ الألماني) صورة قناع الطاعون المرعب من 1650 إلى 1750.

ونشر دان هيكس، أستاذ علم الآثار في جامعة أكسفورد، صورة مروعة للغاية لقلب خروف من أوائل القرن العشرين كان مخزقا بالمسامير لـ "كسر التعاويذ الشريرة".

المصدر: ذي غارديان

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