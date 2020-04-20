المغرب يوافق على طلب السعودية بإجلاء مواطنيها العالقين

سمحت السلطات المغربية لنظيرتها السعودية بتنظيم رحلة خاصة لإجلاء عدد من السعوديين العالقين إثر وقف المغرب كافة الرحلات الدولية في إطار التدابير المتخذة للتصدي لكورونا.

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وقال موقع "هسبريس" المغربي إن رحلة الخطوط السعودية انطلقت أمس الأحد على الساعة السادسة مساء، من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، لإجلاء عدد من المواطنين السعوديين العالقين في المغرب.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في أواخر شهر مارس الماضي، البدء في الترتيبات اللازمة لإعادة العالقين من مواطنيها في الخارج، بعد تعليق حركة الطيران إلى بلادهم.

ورخصت السلطات المغربية بتنظيم أكثر من 500 رحلة لإجلاء الرعايا الأجانب انطلاقا من مطارات المملكة، بمجموع يزيد عن 80 ألف شخص.

المصدر: هسبريس