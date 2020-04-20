السلطات الروسية تكشف عن مؤشر يثبت فعالية إجراءات العزل الذاتي

أكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن إجراءات العزل المفروضة في البلاد لمنع تفشي فيروس كورونا أثبتت فعاليتها، مستشهدا بالاستقرار في معدلات ارتفاع الحالات الخطيرة في موسكو.

وقال موراشكو في حديث لقناة "روسيا 24": نرى أن إجراءات التباعد الاجتماعي والعزل الذاتي تظهر فعاليتها.. ومن المهم أن في موسكو قد توقف الارتفاع في تدفق الحالات الخطيرة إلى مستشفيات المدينة".

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من جانبه، أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الاثنين، أن معظم الإصابات التي تكشفها أجهزة الفحص عن كورونا في المدينة هي حالات خفيفة أو تلك التى لا تظهر عليها أعراض المرض على الإطلاق.

وقال: "ليس لدينا ديناميكية سريعة في ارتفاع الحالات الخطيرة، حسب نتائج الفحوص... وتكشف الاختبارات أكثر فأكثر حالات خفيفة أو حالات دون أعراض".

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشى العدوى في روسيا، حيث تجاوز عدد الإصابات فيها 26 ألفا، مع تسجيل 204 وفيات.

وفرضت السلطات في موسكو وعدد من المناطق الروسية تقييدات على حركة المواطنين منذ نهاية شهر مارس الماضي لاحتواء الوباء، وتم تشديدها وتمديدها حتى نهاية أبريل الجاري مع تزايد عدد الإصابات بكورونا الذي تجاوز 47 ألفا بحلول اليوم الاثنين.

المصدر: :نوفوستي"