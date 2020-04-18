الكرملين يوضح كيف سيقضي بوتين عيد الفصح

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيتبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الفصح، مع راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل وسيشعل شمعة.

وذكر المتحدث باسم الكرملين، أن بوتين لن يحضر صلاة العيد في الكنيسة، بل سيبقى في مقره، وفي المساء سيشعل شمعة ويضعها في الكنيسة الموجودة في المقر الرئاسي.

وأوضح بيسكوف: "كما تعلمون، يقيم الرئيس بوتين ويعمل حاليا في مقر الإقامة الرئاسية بـ"نوفو أوغاريوفو"(بضواحي موسكو). سيشعل الرئيس شمعة في المساء في كنيسة صغيرة تقع على أراضي مقر الاقامة الرئاسية".

المصدر: نوفوستي