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روسيا.. توقيف مراهق خطط لهجوم مسلح في مدرسة (فيديو)

أخبار روسيا

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أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم الخميس، عن توقيف مراهق في مدينة كراسنويارسك (شرق منطقة سيبيريا) للاشتباه بتخطيطه لتنفيذ هجوم مسلح في إحدى مدارس المدينة.

وأفاد المكتب الإعلامي للهيئة بأن مواطن كراسنويارسك، من مواليد العام 2006، تم توقيفه وبحوزته بندقية صيد ذات سبطانة مقطوعة وكمية من الأعيرة النارية، وما يشبه عبوة ناسفة يدوية الصنع، إضافة إلى ضبط أجهزة اتصال ومفكرات شخصية للمراهق تكشف محتوياتها عن خطط صاحبها لارتكاب الجريمة.

المصدر: نوفوستي

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