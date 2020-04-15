بوتين: من المهم أن تلتزم جميع أطراف "أوبك+" بالاتفاقات المبرمة

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة أن تلتزم جميع الأطراف في صفقة "أوبك+" بالاتفاقات التي تم التوصل إليها من أجل ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وقال بوتين اليوم الأربعاء، أثناء ترؤسه اجتماعا للحكومة الروسية، في معرض تعليقه على تصريحات وزير الطاقة ألكسندر نوفاك بشأن الاتفاقات المبرمة في 12 أبريل داخل "أوبك+" بشأن قيود جديدة على مستوى إنتاج النفط حتى نهاية أبريل العام القادم: "من المهم أن تطبّق هذه الاتفاقات المبرمة، وبطبيعة الحال، يجب البقاء على تواصل مستمر مع جميع الزملاء وبالدرجة الأولى طبعا اللاعبين الأساسيين".

من جانبه، أكد نوفاك أن نحو 10 دول خارج تحالف "أوبك+" أبدت استعدادها لاتخاذ خطوات في سبيل دعم مساعي ضمان استقرار أسواق النفط العالمية.

يتبع..