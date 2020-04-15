28 وفاة و3388 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 28 وفاة و3388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالعدوى في البلاد ارتفع إلى 24490 حالة، سجلت في 84 إقليما، فيما بلغت حصيلة الوفيات 198.

وسجلت الإصابات الجديدة في 65 إقليما، ويعود أكثر من 50% منها (1774 حالة) إلى العاصمة موسكو، تليها مقاطعتها (272) ومقاطعة مورمانسك شمال البلاد (137) ومدينة سان بطرسبورغ (130).

ويأتي ذلك في أكبر ارتفاع يومي تشهده حصيلة الوفيات والإصابات بكورونا في روسيا منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

وتماثل 292 مريضا للشفاء منذ يوم أمس، وارتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 1986 شخصا.

ولا تزال موسكو أكبر بؤرة للفيروس في روسيا، وتعود إليها 14776 حالة من إجمالي عدد الإصابات و106 من الوفيات المسجلة في البلاد.

المصدر: RT