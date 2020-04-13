روسيا تسجل 18 وفاة و2558 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين، عن تسجيل 18 وفاة و2558 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لترتفع الحصيلة إلى 148 وفاة و18328 إصابة.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له، إنه تم تسجيل الحالات الجديدة في 62 منطقة روسية، معظمها في العاصمة موسكو (1355)، التي تبقى البؤرة الأساسية لتفشي الوباء، إضافة إلى 495 حالة في مقاطعتها.

وتتصدر موسكو قائمة الوفيات أيضا حيث سجلت 10 حالات خلال اليوم الماضي.

وأضاف البيان أن 179 سخصا (150 منهم في موسكو) تماثلوا للشفاء من المرض وغادروا المستشفيات خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1470.

وجاءت حصيلة الاثنين بزيادة 16,2% عن يوم الأحد عندما بلغت 15770 حالة.

المصدر: وكالات