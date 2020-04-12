بالفيديو.. .. سحبوا الممرضة رهينة.. هروب جماعي لنزلاء مصحة عقلية شرق روسيا

تحقق السلطات الروسية في حادثة هروب جماعي من مستشفى للأمراض النفسية في مقاطعة إيركوتسك شرق البلاد.

وأكدت وزارة الداخلية، أن ستة مرضى تتراوح أعمارهم بين 19 و28 عاما هربوا من المستشفى وأن البحث عنهم مستمر، مشيرة إلى أن هؤلاء اعتدوا على ممرضة وهددوها وممرضا آخر بالقتل.

وفتحت لجنة التحقيقات الروسية تحقيقا جنائيا في الحادث.

ونُشرت في الإنترنت لقطات من إحدى كاميرات المراقبة في المستشفى، وهي توثق لحظة احتجاز أحد المرضى الهاربين ممرضة كرهينة.

المصدر: وكالات